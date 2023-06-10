Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прошлая неделя в Казахстане была насыщена событиями. В центре внимания была Абайская область, где несколько дней спасателям не удавалось справиться с лесными пожарами и где погибли люди. Об этом и других событиях – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Неделя Президента

На прошлой неделе у Касым-Жомарта Токаева было много встреч, о которых подробнее можно узнать по хэштегу Президент Казахстана. Глава государства подписал несколько соглашений и указов, принял участие в Международном форуме Астана, провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

Фото: akorda.kz

Темой заседания Совета иностранных инвесторов была цифровая трансформация экономики. Глава государства сообщил, что, согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия.

Одновременно в столице проходил Международный форум Астана. Здесь можно посмотреть полный текст выступления Президента РК на пленарной сессии форума.

Фото: akorda.kz

После Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос модератора журналиста CNN Ричарда Квеста об успехе форума. Глава государства в своем ответе подчеркнул, что «нужно глубже осмыслить суть проблем, которые мы имеем сегодня, проблем, которые ставят под угрозу источники существования человека».

Пожар в Абайской области

Всю прошлую неделю под пристальным вниманием была Абайская область, где бушуют лесные пожары. Площадь возгорания здесь стремительно увеличилась. В тушении пожара задействовали спасателей из нескольких регионов страны, использовали вертолет. Утром 10-го июня в регион отправились дополнительные силы – военнослужащие из Карагандинской и Алматинской областей.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов сообщил в субботу утром о стабилизации ситуации. По его данным, к тушению пожара приступили 8 воздушных бортов и личный состав задействованных служб, дополнительные силы Министерства обороны. Тушение пожара осложняется высокой температурой воздуха, большой площадью горения и порывами ветра. По данным МЧС, погибли трое работников лесничества. Их личности еще не установили. Поиски 11 человек продолжались.

Фото: пресс-служба МЧС РК

316 жителей региона эвакуировали, огонь распространялся в сторону населенных пунктов. Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня. Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Глава государства поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. Позже Президент освободил Юрия Ильина от должности министра по ЧС. Его место занял Сырым Шарипханов, который до настоящего назначения был начальником Академии гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС РК.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Проблемы с водой

Лишился должности и заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Алтай Кульгинов. До декабря прошлого года он был акимом Астаны, где на прошлой неделе обострилась тема нехватки воды. В ситуацию вмешался даже Глава государства. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы и поручил в самые короткие сроки принять меры, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

Фото: akorda.kz

Проблема с водой коснулась и нескольких других регионов страны. В Северо-Казахстанской области сельчане из-за нерасторопности районных акимов получают воду по часам. Айдарбек Сапаров дал им три дня на исправление положения дел.

В Актобе летний полив огородов и дачных участков спровоцировал острый дефицит питьевой воды. Без нее остался целый жилой массив на окраине.

В Егиндыкольском районе Акмолинской области и вовсе официально объявили режим ЧС техногенного характера из-за длительного отсутствия поставки питьевой воды из Нуринского водовода. Более двух месяцев находятся без центрального водоснабжения жители сел Бауманское и Коржинколь. Сюда организовали подвоз воды. Быстро проблема не решится.

Развитие приграничных территорий

В стране примут комплекс мер по улучшению инфраструктурной связанности приграничных сельских населенных пунктов с районными и областными центрами областей примут в РК. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы.

14 областей Казахстана граничат с территориями Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. На приграничных территориях расположено 65 районов с численностью населения 3,4 млн человек. Непосредственно в приграничной полосе на расстоянии до 50 км от государственной границы расположено 1 283 сел, в которых проживает 1,7 млн человек.

Согласно проекту постановления, будет внедрен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших жилье для своих работников, продолжится работа по подведению инженерной коммуникационной инфраструктуры к неосвоенным новым земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство.

Рассматривается возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование с последующим их предоставлением в собственность в приграничных населенных пунктах.

Будут приняты меры по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. В частности, будет продолжена работа по строительству и реконструкции сетей водо-, электро-, тепло- и газоснабжения. При этом будет обеспечено установление сниженного тарифа на электроэнергию для приграничных населенных пунктов со сложными природно-климатическими условиями. Особое внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры.

Подробнее с проектом постановления о развитии приграничья можно ознакомиться на сайте открытых нормативно-правовых актов.

Посевная кампания и прогнозы на урожай

В некоторых регионах страны на прошлой неделе завершилась посевная кампания. В Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали прогноз по сборуурожая пшеницы.

Ожидают валовой сбор на уровне 16 млн тонн. Точный прогноз будет сделан после всходов. По словам министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, в этом году посев завершен в строго оптимальные сроки. Работу по сохранению накопленной влаги в почве тоже провели вовремя. Количество осадков в июне около нормы прогнозируется на большей части территории республики.

Причуды природы

Сюрпризы погоды на прошлой неделе ощутили жители нескольких регионов страны. Например, в Петропавловске температура воздуха превысила значения за последние 85 лет. Следом за жарой по городу пронесся ураган с ливнем, который повалил деревья и заборы, лишил несколько микрорайонов электроэнергии.

В Павлодаре местные жители теряли сознание из-за высокой температуры воздуха.

Жара пришла и в Жамбылскую область, жители региона обращаются за медицинской помощью из-за тепловых ударов.

В Экибастузе порывы ветра сорвали часть кровли корпуса ГРЭС-2.

Печальная новость прошлой недели: 10-го июня ушел из жизни бывший аким пяти регионов Казахстана (Кызылординской, ЮКО, ВКО, Актюбинской и Жамбылской областей), заместитель премьер-министра, министр труда Бердибек Сапарбаев. Соболезнования с кончиной государственного и общественного деятеля выразил Глава государства.