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    Крупный инвестор намерен инвестировать 1,1 трлн тенге в Актюбинскую область

    17 Мая 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания ERG намерена реализовать в Актюбинской области ряд проектов на сумму 1,1 трлн тенге. Об этом заявил глава региона Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один из крупных инвесторов региона – компания ERG намерена реализовать ряд проектов общей стоимостью 1,1 трлн тенге. Первый из них - переработка шламов, собранных на Донском горно-обогатительном комбинате с 1973 года. Второй проект - утилизационная станция общей мощностью 250 МВт, способная обеспечить энергетическую безопасность области. На сумму 878 млрд тенге компания ERG намерена реализовать второй этап шахты «10-летие Независимости Казахстана», - сказал аким области Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

    На развитие сферы медицины планируется привлечь инвестиции на сумму 30 млрд тенге.

    «В частности, планируется построить ядерный медицинский центр «Орхун Медикал», фабрику по производству медицинских изделиц «Казмедприбор», завод по производству диализаторов», - добавил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

    Ранее отмечалось, что Актюбинская область демонстрирует стабильный рост экономики. В реальном секторе обеспечен рост производства в сельском хозяйстве – 100,9%, инвестиций – 111,4%, строительства – 115%, ввода жилья – 101,1%, транспорта и складирования - 113%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Актюбинская область Акимат Инвестиции
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