Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК

    19 Января 2023, 17:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб, полученный во время январских событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    Законом РК от 21 декабря 2022 года 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по ущербу, понесенному субъектами крупного предпринимательства в период чрезвычайного положения в Казахстане. Норма будет действовать с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

    В случае порчи, утраты товара в результате ЧП субъекты крупного предпринимательства:

    - относят на вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН) сумму ущерба, причиненного в период действия ЧП. Такие расходы могут учитываться при исчислении суммы КПН (в сторону уменьшения налога). Для этого необходимо наличие копии постановления органа ведущего уголовное преследование, о признании налогоплательщика потерпевшим по уголовным делам, связанным с ЧП, а также документа, подтверждающего такую порчу, утрату товара и отражение сведения о порче, утрате таких товаров в налоговом регистре;

    - вправе не уменьшать сумму НДС, ранее отнесенную в зачет.

    Ранее сообщалось, что в период массовых беспорядков в январе в Казахстане пострадали не только государственные здания, но и сотни частных объектов. Общая сумма ущерба государству и бизнесу оценена в 100 млрд тенге.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Бизнес Налоги Алматинская трагедия Юриспруденция Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    На пути к мечте – молодой казахстанский стартапер выиграл конкурс и запустил свой бизнес
    Более 2 тысяч субъектов МСБ обучили электронной коммерции
    На нарушения прав со стороны органов госдоходов жалуются предприниматели
    Январские события: за пытки осудили полицейских в Алматы
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    3 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    4 Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
    5 Нурболат Макашев назначен акимом Успенского района Павлодарской области
    Новости партнеров