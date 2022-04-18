Крупные теплоисточники отремонтируют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году запланированы ремонтные работы на крупных теплоисточниках Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Даурена Аскаров, на ТЭЦ ГКП «Костанайская ТЭК» планируется капитальный ремонт парового котла, замена питательного насосного агрегата, сетевого насосного агрегата и капитальный ремонт подогревателя сетевой воды на сумму более 93 млн тенге.

«На сегодняшний день завершается реализация проекта по переводу котельной №2 на ТЭЦ с вводом в эксплуатацию двух паровых турбин мощностью 7 МВт на общую сумму 1 178,1 млн тенге, установленных в рамках программы ЕБРР. Данный проект позволит снизить расходы газа и выработать электроэнергию на собственные нужды котельной с отпуском электроэнергии в сеть»,- сказал Д. Аскаров.

Планируется, что уже в ноябре этого года произведут запуск турбины котельной №2. По итогу выработка мощности электроэнергии ГКП «КТЭК» составит 19 МВт.

Ещё один капитальный ремонт запланирован на ТЭЦ АО «ССГПО». В порядок планируется привести паровой и водогрейный котлы, а также произведут капитальный ремонт нескольких турбоагрегатов. Данные работы на ТЭЦ, как уверены в ведомстве, обеспечат в полном объёме выработку необходимой тепловой энергии для потребителей города Рудного, поселка Горняцкий и промышленной зоны в предстоящем отопительном периоде 2022-2023 годов.

Здесь же реализуется проект по переводу котельной с твердого топлива на газовое топливо, на Качарском теплоцентре. В настоящее время разработанный проект корректируется в части замены старых котлов.

«В настоящее время завершена реализация реконструкции системы теплоснабжения Аркалыка со строительством трех паровых и двух водогрейных котлов тепловой мощностью 76,6 Гкал/ч. Реализация проекта позволила перевести теплоисточник с топочного мазута на твердое топливо. На сегодняшний день на теплоисточнике в работе находятся 2 паровых и 1 водогрейный котел. Сейчас ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» проводятся пусконаладочные работы, которые продолжатся до ноября текущего года»,- проинформировал Д. Аскаров.

Также в 2020 году на территории Аркалыкской ТЭЦ в рамках программы «Развитие регионов на 2020 - 2025 гг.» было строительство турбогенератора мощность 2,5 МВт на сумму 584,5 млн тенге. В настоящее время также проводятся пусконаладочные работы турбогенератора. Проект, как пояснил Д. Аскаров, позволит выработать электроэнергию на собственные нужды котельной с отпуском электроэнергии в сеть.

«Акиматам городов и районов, а также государственным и коммунальным предприятиям необходимо держать на особом контроле выполнение плановых ремонтных работ на основных и вспомогательных оборудованиях на предстоящий отопительный сезон. Также в связи с крупными аварийными ситуациями в отопительный сезон в ряде регионов всем службам области необходимо провести ревизию всего основного и вспомогательного оборудования в целях предотвращения аварийных ситуаций», - подытожил Д. Аскаров.