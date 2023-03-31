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    Крупные стройкомпании Мангистау предложили работу сельчанам, перекрывшим дорогу в Жетыбае

    31 Марта 2023, 14:54

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 марта, руководители компаний «Альянс LTD», «Ақ жол құрылыс», «АЙКОМ LTD» встретились с сельчанами, перекрывшими дорогу в селе Жетыбай, и предложили им работу в своих компаниях. Об этом сообщила пресс-служба акимата Каракиянского района Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

    Строители предложили сельчанам различные вакансии, такие как: водитель полуприцепа, электрик, сварщик, разнорабочий, начальник участка, машинист асфальтоукладчика, машинист бульдозера, машинист фронтального погрузчика, водитель легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля, каменщик, штукатур-маляр, бетонщик.

    Минимальная зарплата у имеющихся вакансий - 223 тысячи тенге, максимальная 450 тысяч тенге.

    Как отметил директор «Альянс LTD» Аскар Керелбаев, предлагаемые вакансии являются постоянными рабочими местами, так как в Мангистау длинный строительный сезон.

    «Услышав, что вам нужно трудоустройство, мы решили помочь желающим - предложить постоянные рабочие места. Это хорошие вакансии, на многие из которых не требуется специального образования, можем помочь с повышением квалификации. В наших компаниях можно работать вахтовым методом, одна вахта - 15 дней, при этом получать хорошую, рыночную зарплату. К сожалению, трудоустроить всех желающих в нефтяную отрасль невозможно, но мы хотим предложить вам реальную альтернативу», - сказал Аскар Керелбаев.

    К сожалению, собравшиеся отказались от предложенных вакансий, безапеляционно потребовав трудоустройства только в нефтяную отрасль.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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