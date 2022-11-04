Крупные проекты в области архивного дела запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы научных археографических исследований, приобретения документов за рубежом и введения в научный оборот документальных источников обсудили в рамках республиканской научно-практической конференции «Архив – ел тарихының қазынасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Особое внимание было уделено новым проектам в области архивного дела, о которых в своем выступлении рассказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

«Архивы играют колоссальную роль в жизни каждого общества. Чем объемнее массивы архивных материалов у страны, тем глубже и достовернее у ее народа память о себе. Потеря архивов сродни частичной амнезии – стираются многие важные воспоминания, в памяти сохраняются отдельные обрывки событий, смутные образы. Также огромное значение имеет приобщение и ознакомление подрастающего поколения с работой отрасли», – подчеркнул министр Даурен Абаев.

В этом ключе, по словам министра, хороший общественный резонанс получил инициированный министерством республиканский проект «Архив және болашақ ұрпақ», в рамках которого 21 сентября двери всех государственных архивов были открыты для учащихся школ, колледжей, студентов вузов. В этот день по стране было проведено 552 мероприятия с охватом в 11 тысяч человек.

Кроме того, в рамках предстоящего в 2023 году 25-летия со дня принятия отраслевого закона «О Национальном архивном фонде и архивах» будет реализован республиканский конкурс научных работ «Юный архивист». Заявки будут приниматься по 4 номинациям: «История Казахстана», «История края в архивных документах», «История личности», «История семьи». Основным критерием конкурса является подготовка работ на основе архивных документов.

Также в целях стимулирования сотрудников архивов будут инициированы общереспубликанские конкурсы «Лучшая методическая разработка», «Лучший архив Казахстана».

«Не менее важна реализация научно-исследовательских проектов. Так, предлагается в следующем году запустить большую эстафету памяти, посвященную событиям первой половины XX века – это Ашаршылық, депортация народов в Казахстан и репрессии, участие наших предков в Великой Отечественной войне. Эти проекты будут способствовать воспитанию патриотических чувств, вовлечению подрастающего поколения к исследовательской работе на основе архивных документов», – добавил Даурен Абаев.

В текущем году осуществлены научные экспедиции по выявлению документов в 14 зарубежных стран, в числе которых Германия, Польша, Чехия, Турция, Франция, Венгрия, Индия, Иран, Египет, Катар и другие. Архивистами Казахстана приобретено свыше 7 000 документов и рукописей по истории Казахстана, которые пополнили Национальный архивный фонд страны. Хронологические рамки документальных источников охватывают период с 973-1990 годы. Все приобретенные документы оцифрованы, и основная их часть принята на государственное хранение в Национальный архив Республики Казахстан.





Фото: gov.kz