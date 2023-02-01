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    Крупные проекты на трех основных месторождениях нефти реализуют в РК

    1 Февраля 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В нефтедобывающей отрасли продолжаются работы по реализации крупных проектов на трех основных месторождениях страны. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На месторождении Тенгиз реализуется проект будущего расширения, в 2023 году планируется завершение проекта управления устьевым давлением, а в целом завершение проект будущего расширения будет в 2024 году и позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год. Общий прогресс работ составляет 96%», - сказал Болат Акчулаков.

    По словам министра, на месторождении Карачаганак в прошлом году был запущен 4-ый компрессор обратной закачки газа, начата реализация 5-го компрессора, стоимость которого составляет около 1 млрд долларов США, а также принято окончательное инвестиционное решение по строительству 6-го компрессора на сумму 735 млн долларов США.

    «Данные проекты направлены на поддержание добычи на месторождении на уровне 10-11 млн тонн в год. На месторождении Кашаган начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 млрд м3. Задача на этот год – принять концептуальное решение по проектированию строительства ГПЗ на Кашагане (фаза 2А-2Б) мощностью от 2 до 6 млрд м3 газа», - отметил Болат Акчулаков.

    Он подчеркнул, что Главой государства поставлена задача повысить эффективность крупных проектов для экономики страны.

    «В реализацию поручения Президента совместно с зарубежными партнерами разрабатывается комплексный план развития крупнейших нефтегазовых проектов. Для увеличения ресурсной базы углеводородного сырья приняты законодательные изменения по улучшению инвестиционной привлекательности и совершенствованию процедур в сфере недропользования. Данная работа будет продолжена и в этом году», - добавил Болат Акчулаков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минэнерго РК
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