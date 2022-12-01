Крупные компании Казахстана и Франции построят ветроэлектростанцию в жамбылском регионе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском регионе идеальные условия для создания ВЭС, поэтому здесь активно развивают возобновляемые источники энергии. В ходе состоявшегося визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию было подписано соглашение о строительстве ветропарка в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 ноября в Париже в присутствии Главы государства было подписано Межправительственное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством Eвропы и иностранных дел Франции по вопросам строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области, говорится в сообщении на официальном сайте Президента Республики Казахстан. Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов. Уникальность казахстанского проекта ветропарка заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.





«В Жамбылской области построят ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, - написал на своей странице в сети Facebook аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. – В строительстве примут участие компании «Самрук-Казына», «КазМунайГаз» и французская Total Eren. Отметим, что в настоящее время на территории области насчитывается 18 объектов ВИЭ, ими вырабатывается 437,8 МВт электроэнергии в год. По этому показателю Жамбылская область лидирует среди регионов страны». Как сообщалось ранее, в июле 2021 года в Сарысуском районе Жамбылской области запущена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция. Строительство ВЭС было начато компанией China Power в 2017 году, и летом 2021 года были запущены все 40 ветряных турбин. Оборудование поставляется из Китайской Народной Республики. По предварительным прогнозам, ветроэлектростанция «Жанатас» может обеспечить электричеством не только Сарысуский район, но и несколько населенных пунктов. Ранее компания уже реализовала проекты в Жамбылской области, построив ветряную электростанцию мощностью 100 МВт в Сарысуском районе. Компания оказывает социальную помощь региону.





Представители компании-инвестора пояснили, почему выбрали именно жамбылский регион. «Нас привлек комфортный климат. Если бы не ветер, мы бы не смогли реализовать подобный проект за три года. Здесь идеальные условия для создания ВЭС, так как в окрестностях города Жанатаса Сарысуского районы круглогодично дуют сильные ветра», - сообщили в ведомстве.

«Поддержка инвесторов является основным приоритетом государственной политики, - подчеркнул Нуржан Нуржигитов. – В регионе создаются все условия для успешной работы и развития предпринимательства. Со стороны местных исполнительных органов будет оказана всесторонняя поддержка инвесторам».

Жанатасская ветровая электростанция – один из крупных проектов в Центральной Азии. Общая стоимость проекта составляет 150 млн долларов. Построено и установлено более 40 ветровых электроблоков и электроборудование мощностью 2,5 мВт, а также узловая станция и многофункциональный центр. Проект позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии в южном Казахстане, но и повысить эффективность работы жамбылских горнодобывающих предприятий.

Первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами. В Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра достигает шести метров в секунду и более, и этот потенциал можно использовать в промышленных масштабах. Ветропарки строятся в Кордайском и Сарысуском районах, для которых характерна высокая ветреность.

Жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт.

Так, в 2012 году в Кордайском районе введена в эксплуатацию первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» общей мощностью 7 МВт. В числе объектов ВИЭ в регионе также первая в Казахстане промышленная ВЭС на Кордайском перевале мощностью 1,5 МВт, крупнейшая в стране малая ГЭС на Тасоткельском водохранилище в 9,2 МВт, Меркенская ГЭС в 1,5 МВт, Каракыстакская ГЭС в 2,3 МВт в районе Турара Рыскулова и другие. В июле 2015 года во время телемоста с участием Главы государства введена в эксплуатацию крупнейшая в Казахстане СЭС «Бурное Солар-1».



