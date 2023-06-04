Крупные извержения вулканов 2023 года: каковы причины активности и их влияние на климат

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Ежегодно на Земле в общей сложности происходит от 60 до 80 извержений вулканов. Зрелище впечатляющее, завораживающее и одновременно опасное. По разным подсчетам, в мире насчитывается свыше 900 активных вулканов. О последних извержениях действующих вулканов и их влиянии на климат планеты, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Вулкан Шивелуч, Камчатка: объявлен красный код опасности

Шивелуч является самым северным действующим вулканом на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Вулкан находится на расстоянии около 47 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 440 км от города Петропавловска-Камчатского.

Фото: TASS. Информцентр УКМР. Последствия пеплопада в поселке Козыревск

Сильнейшее извержение вулкана произошло в ночь на 11 апреля 2023 года, в результате начальной фазы произошел крупнейший за 60 лет пеплопад, близлежащие населенные пункты были покрыты толстым слоем пепла. Местные власти присвоили извержению максимальный красный код опасности. Выброс облака вулканического газа и пепла достиг высоты 20 километров и распространился на площадь 108 тыс. квадратных километров. В настоящее время активность вулкана Шивелуч снизилась, извержение продолжается, но в меньшей степени.

Вулкан Ринког-де-ла-Вьеха, Коста-Рика: произошел выброс пепла на значительную высоту

Ринкон-де-ла-Вьеха – действующий стратовулкан в Северной Америке, расположен на северо-западе Коста-Рики в местности Гуанакасте, примерно в 25 километрах от Либерии. Высота вулкана составляет 1916 над уровнем моря. Его главная опасность заключается в образовании селевых потоков, риски которых увеличиваются в сезон дождей. Этот вулкан известен фреатическими извержениями, при которых раскаленная магма вступает в контакт с водой и в результате ее быстрого испарения происходит тепловой взрыв, сопровождающийся выбросом пепла, камней и лавовых бомб.

Фото: соцсети Телеканал CNN сообщает, что 26 мая этого года на северо-западе Коста-Рики зарегистрировано пробуждение вулкана. Облако пепла распространилось на значительную высоту. Ранее, местные власти предупреждали о возможных рисках вулканической активности.

Вулкан Этна, Италия: из-за извержения лавы была приостановлена работа аэропорта в городе Катания

Этна – действующий стратовулкан на восточном побережье Сицилии, расположенный недалеко от городов Мессина и Катания. Является самым высоким вулканом в Европе и самым большим активным в Италии. Занимает территорию площадью 1,1 тыс. квадратных километров, в 2,5 раза больше вулкана Везувий. По некоторым данным, Этна имеет от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, из которых по очереди в среднем раз в квартал происходит извержение.

Фото: Global Look Press/XinHua

Как сообщает итальянское издание Catania Today, 21 мая в результате повышенной активности вулкана была приостановлена работа аэропорта Фонтанаросса в городе Катания.

В течение нескольких часов на Этне проходила эруптивная фаза извержения, характеризующаяся выделением черных облаков лавового пепла. В городах Адрано и Бьянкавилла были слышны раздающиеся от движения и извержения лавы сильные ревы и грохот. В местности объявлен оранжевый уровень опасности. Пробуждение и активность Этны зачастую приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.

Вулкан Попокатепетль, Мексика: близлежащие города засыпало пеплом

Попокатепетль – самый активный вулкан в Мексике, находящийся в 70 километрах к юго-востоку от Мехико и второй по высоте пик в стране, возвышающийся на 5426 метров над уровнем моря. Вулкан проснулся в очередной раз в 1994 году, и с тех пор периодически проявляет активность, осуществляя выброс вулканического пепла.

Фото: Kartinkin.net

15 апреля текущего года вновь зафиксировано пробуждение действующего вулкана Попокатепетль, который выпустил столб водяного пара и газов на высоту до 3 км. Как сообщает Euronews, c середины мая в течение недели вулкан покрывал близлежащие города пеплом, облако дыма и пепла поднялось на высоту до 10 километров. В 40 муниципалитетах штата Пуэбло, а также в штатах Мехико и Тлакскала из-за сложившейся ситуации закрыты учебные заведения. Населению рекомендуют не приближаться к вулкану ближе, чем на 12 километров. В местности действует желтый уровень опасности. Местными службами отмечается снижение содержания пепла в воздухе. Вместе с тем поведение вулкана по-прежнему вызывает тревогу и опасения.

Вулкан Эбеко, Курильские острова: сохраняется самый низкий зеленый код опасности

Эбеко – действующий сложный стратовулкан и один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды, расположенный в 6 километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир. Высота вулкана составляет 1156 метров над уровнем моря. После четырехлетнего перерыва с ноября 2016 года Эбеко периодично проявляет высокую вулканическую активность, производя выбросы газа и пепла в сопровождении взрывных звуков. При этом Эбеко не представляет угрозу для местного населения и авиации, сохраняя самый низкий зеленый код опасности.

Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области

С начала 2023 года на острове Парамушир на вулкане Эбеко ежемесячно фиксировались пепловые выбросы высотой до 3-4 километров, следы дыма распространились на расстоянии свыше 5 километров в северо-восточном направлении от вулкана. По данным местных служб, в городе Северо-Курильск угрозы для жизнедеятельности населения не отмечалось, в содержании выбросов сероводород не ощущался, а также не наблюдался пеплопад.

Вулкан Фуэго, Гватемала: эвакуированы тысячи жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа

Фуэго – самый активный вулкан в Центральной Америке. Стратовулкан расположен в западной части Гватемалы вблизи города Антигуа, высота которого составляет 3763 метров над уровнем моря. Сильнейшее извержение вулкана в июне 2018 года, сопровождаемое пирокластическими потоками, сошедшими по восточному склону вулкана, стало причиной гибели, по некоторым данным от 113 до 159 человек, 57 получили ранения, свыше 300 человек числятся пропавшими без вести.

Фото: ТАСС/EPA/Estaban Biba

5 мая 2023 года отмечено новое извержение вулкана, в связи с чем власти страны эвакуировали свыше тысячи жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа. Столб пепла поднялся на высоту до 6 километров, поток лавы стекал по-восточному и западному склонам вулкана.

В улкан Килауэа, Гавайи: активность вулкана возобновилась после землетрясения

Килауэа – активный «щитовой вулкан с кальдерой» на острове Гавайи. Находится на высоте 1243 метров над уровнем моря, основание которого уходит на дно Тихого океана глубиной около 5,5 километров. Вулкан имеет большое количество боковых кратеров и несколько паразитических шлаковых конусов, из которых вытекает лава. Вдоль восточной рифтовой зоны на протяжении 16 км от кальдеры разбросано 14 жерловых кратеров. Самый большой и глубокий из них - кратер Макаопу-хи.

Фото: www.nps.gov

Основную опасность представляют собой непрерывно выделяемые во время извержений Килауэа большое количество вулканического газа, струи разогретого водяного пара, двуокись углерода и двуокись серы. Двуокись серы выбрасываясь с вершины, реагирует в атмосфере, создавая видимую дымку, известную как вог (вулканический смог), которая наблюдается с подветренной стороны вулкана. Вог создает опасность для здоровья жителей и гостей, переносимые частицы по воздуху повреждают сельскохозяйственные культуры и другие растения, а также влияют на домашний скот.

В текущем году в середине февраля после землетрясения в южной части острова Гавайи активность вулкана Килауэа возобновилась. По информации Геологической службы США (USGS), последние извержения из кратера вулкана произошли в результате повышенной вулканической активности. Расплавленные потоки лавы выплескивались из кратера Халемаумау, расположенного на вершине Килауэа. В настоящее время вулкан не извергается, но на вершине наблюдаются признаки повышенного «волнения», сейсмичность остается повышенной.

Вулкан Мерапи, Индонезия: 8 деревень пострадали от вулканического пепла

Мерапи считается одним из самых активных молодых вулканов на острове Ява в Индонезии вблизи города Джокьякарты, высота которого составляет 2910 метров. Крупные извержения у Мерапи наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие - примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день.

Фото: aif.ru.

Самое смертоносное извержение было зарегистрировано в 1930 году, при котором погибло 1 300 человек. При извержении в 1974 году было уничтожено два поселка, а в 1975 году разрушен крупный поселок и пять мостов, погибло 29 человек. В 2010 году во время извержения число жертв превысило 350.

Как сообщает Channelnewsasia.com, в марте этого года вулкан активизировался и начал выбрасывать столбы дыма на высоту до 3000 метров над жерлом вулкана, по склонам стекала огненная лава. Состояние опасности вулкана остается на втором из пяти по величине уровне с 2020 года после возобновления его активности. Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовано прекратить любую деятельность в потенциально опасной зоне, проявлять особую осторожность. По данным местных властей, по меньшей мере восемь деревень вблизи Мерапи пострадали от вулканического пепла.

Фото: AFP/Devi Rahman Причины вулканической активности

Большая часть непрерывно извергающихся вулканов сосредоточены вокруг Тихоокеанского вулканического огненного кольца, расположенного в области по периметру Тихого океана. На западном побережье Тихого океана цепь вулканов тянется от полуострова Камчатка через Курильские, Японские, Филиппинские острова, Новую Гвинею, Соломоновы острова и Новую Зеландию до Антарктиды. Восточная часть кольца включает вулканы северо-восточной Антарктиды, островов Огненной Земли, Анд, Кордильер и Алеутских островов.

По мнению некоторых вулканологов, нынешний уровень вулканической активности является вполне нормальным явлением, в масштабе 100-200 млн лет нынешний период характеризуется очень спокойным временем. Кажущуюся за последнее время вулканическую активность оправдывает невысокая статистика, в день по всей планете извергается более 20 вулканов.

Фото: luigimorbidelli/Adobe Stock По данным Геологической службы США, большинство землетрясений и извержений вулканов происходит на месте встречи Тихоокеанской литосферной плиты со многими окружающими тектоническими плитами. Схождение и расхождение плит образуют разломы, куда врываются мощные потоки магмы.

В результате движения литосферных плит могут возникать магматические очаги. Если жидкая магма вырывается на поверхность Земли, начинается извержение вулкана. Часто извержение вулкана сопровождается мощными взрывами, это происходит из-за дегазации магмы и взрыва горючих газов. Вулкан засыпает, если прекращается подача новых порций магмы из магматического очага, но может проснуться, если движение плит продолжится и магматический очаг вновь заполнится. Вулканы потухают окончательно, если движение плит в этом районе прекращается.

Влияние извержения вулканов на климат

Вулканы теоретически могут повлиять на изменение климата. Во время крупных эксплозивных извержений в стратосферу выбрасывается огромное количество вулканического газа, аэрозольных капель и пепла. Впрыскиваемый пепел быстро падает из стратосферы - большая его часть удаляется в течение нескольких дней или недель - и мало влияет на изменение климата. Однако, выделяемые при извержении вулканические газы, такие как диоксид серы может вызвать глобальное похолодание, а вулканический диоксид углерода, так называемый «парниковый газ», наоборот, может способствовать глобальному потеплению.

Фото: unsplash.com/tetiana_grypachevska Сульфатные аэрозоли могут охладить климат и разрушить озоновый слой Земли. Наиболее значительные климатические воздействия вулканических инъекций в стратосферу связаны с преобразованием диоксида серы в серную кислоту, которая быстро конденсируется в стратосфере с образованием мелкодисперсных сульфатных аэрозолей. Аэрозоли усиливают отражение солнечной радиации обратно в космос, охлаждая нижние слои атмосферы или тропосферу Земли.

Углекислый газ (CO2) является основным парниковым газом, выбрасываемым вулканами, который ответственен за изменение климата. Если двуокись серы, выделяющаяся при современных извержениях вулканов, в отдельных случаях могла быть причиной заметного глобального охлаждения нижних слоев атмосферы, то количество выбрасываемой при вулканических извержениях двуокиси углерода, пока не вызывала существенного глобального потепления атмосферы.

Вместе с тем, все проведенные на сегодняшний день исследования глобальных вулканических выбросов СО2 показывают, что при активности современных субаэральных и подводных вулканов содержание в атмосфере углекислого газа совокупно составляет менее 1 процента от выделяемого в настоящее время по результатам деятельности человека.

Некоторыми учеными высказано предположение, что интенсивное вулканическое выделение СО2 в глубоком геологическом прошлом действительно вызывало глобальное потепление и, возможно, послужило причиной некоторых массовых вымираний животных и растений, однако в настоящее время это пока является предметом научных дискуссий.