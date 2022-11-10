Крупные автостоянки во Франции планируют оснастить солнечными панелями

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во Франции внедрение солнечных батарей получает дополнительный импульс благодаря новому закону, рассматриваемому Сенатом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На прошлой неделе парламентарии рассмотрели закон об ускорении перехода к альтернативным источникам энергии. Отдельное положение законопроекта требует, чтобы все парковки в стране, рассчитанные как минимум на 80 автомобилей, были оборудованы (покрыты) солнечными панелями.

Новые подходы являются частью масштабного плана президента Франции Макрона по крупным инвестициям в возобновляемые источники энергии, целью которого является увеличение в 10 раз количества солнечной энергии, производимой в стране, и удвоение мощности наземных ветряных электростанций.

С 1 июля 2023 года у небольших автостоянок от 80 до 400 мест будет пять лет на внедрение новых требований по установлению солнечных панелей.

Крупные автостоянки с более чем 400 местами имеют более короткий «переходный» срок: должны будут привести здания в соответствии с новыми нормами в течение трех лет, и по крайней мере половина площади парковки должна быть покрыта солнечными панелями.

По данным правительства Франции, этот план, который особенно нацелен на большие парковки вокруг коммерческих центров и вокзалов, может генерировать до 11 гигаватт, что эквивалентно мощности нескольких ядерных реакторов, способных обеспечить энергией кварталы жилых домов.

Фото: publicsenat