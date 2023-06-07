Крупную партию психотропных таблеток изъяли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме у 21-летнего костанайца были найдены пять стеклянных банок и два полимерных zip-пакета со специфическим веществами, передает корреспондент СМИА «Казинформ».

«После проведения лабораторных исследований было выяснено, что в банках мужчина хранил высушенную марихуану. В пакетах - психотропные грибы и таблетки с лекарственным препаратом «Ксанакс», которые содержит в своем компоненте психотропное вещества», - пояснил исполняющий обязанности начальника управления ДП Костанайской области Амир Нигматзанов.

У задержанного было изъято 1067,16 грамм марихуаны, а также 312 штук психотропных таблеток.

По данному факту начато досудебное расследование по 297 УК РК.