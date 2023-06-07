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    Крупную партию психотропных таблеток изъяли в Костанае

    7 Июня 2023, 18:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме у 21-летнего костанайца были найдены пять стеклянных банок и два полимерных zip-пакета со специфическим веществами, передает корреспондент СМИА «Казинформ».

    «После проведения лабораторных исследований было выяснено, что в банках мужчина хранил высушенную марихуану. В пакетах - психотропные грибы и таблетки с лекарственным препаратом «Ксанакс», которые содержит в своем компоненте психотропное вещества», - пояснил исполняющий обязанности начальника управления ДП Костанайской области Амир Нигматзанов.


    У задержанного было изъято 1067,16 грамм марихуаны, а также 312 штук психотропных таблеток.

    По данному факту начато досудебное расследование по 297 УК РК.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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