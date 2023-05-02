Крупную партию контрабандных сигарет выявили у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Почти 100 тысяч пачек сигарет выявили у жителя Уральска, который перевозил из Алматы и продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Мужчина осуществлял запрещенный вид предпринимательской деятельности, сопряженный с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере. Общее количество незаконных табачных изделий превысило 93 тысячи пачек на общую сумму более 59 млн тенге. По данному факту департамент АФМ по Западно-Казахстанской области зарегистрировал уголовное дело», - сообщили в пресс-службу ведомства.





Суд признал его виновным, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер.



