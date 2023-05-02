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    Крупную партию контрабандных сигарет выявили у жителя Уральска

    2 Мая 2023, 16:02

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Почти 100 тысяч пачек сигарет выявили у жителя Уральска, который перевозил из Алматы и продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «Мужчина осуществлял запрещенный вид предпринимательской деятельности, сопряженный с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере. Общее количество незаконных табачных изделий превысило 93 тысячи пачек на общую сумму более 59 млн тенге. По данному факту департамент АФМ по Западно-Казахстанской области зарегистрировал уголовное дело», - сообщили в пресс-службу ведомства.


    Суд признал его виновным, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Регионы Уральск
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