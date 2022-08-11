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    • Крупное месторождение нефти обнаружили в Синьцзяне

    11 Августа 2022 10:06

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Крупное нефтяное месторождение с запасами нефти в 1,7 млрд тонн нашли в Таримском бассейне Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Хуанцю Шибао».

    По данным издания, Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec group в ходе разведки на нефтегазовом месторождении Шунбэй (Таримский бассейн, СУАР) обнаружила нефтяное месторождение с запасами нефти 1,7 млрд тонн.

    Новое нефтяное месторождение является одним из самых глубоких в мире коммерческих месторождений нефти и газа, средняя глубина которого достигает более 7 км.

    Запасы нефти и газа, расположенные на глубине от 6 тыс. до 10 тыс. метров под землей в Таримском бассейне Синьцзяна, составляют более 80% и 60% соответственно, от общих запасов нефти и природного газа в Китае.

    По оценкам, которые приводит издание, запасы нефти и газа в Таримском бассейне могут удовлетворить потребности Китая в течение следующих 10 лет. Разведанные запасы нового нефтяного месторождения смогут обеспечить внутренний спрос на нефть на два года, поскольку страна использует около 800 млн тонн нефти в год.

    Фото: we1group.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Китай #Нефть #Мировые новости
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