Крупное месторождение нефти обнаружили в Синьцзяне

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Крупное нефтяное месторождение с запасами нефти в 1,7 млрд тонн нашли в Таримском бассейне Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Хуанцю Шибао».

По данным издания, Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec group в ходе разведки на нефтегазовом месторождении Шунбэй (Таримский бассейн, СУАР) обнаружила нефтяное месторождение с запасами нефти 1,7 млрд тонн.

Новое нефтяное месторождение является одним из самых глубоких в мире коммерческих месторождений нефти и газа, средняя глубина которого достигает более 7 км.

Запасы нефти и газа, расположенные на глубине от 6 тыс. до 10 тыс. метров под землей в Таримском бассейне Синьцзяна, составляют более 80% и 60% соответственно, от общих запасов нефти и природного газа в Китае.

По оценкам, которые приводит издание, запасы нефти и газа в Таримском бассейне могут удовлетворить потребности Китая в течение следующих 10 лет. Разведанные запасы нового нефтяного месторождения смогут обеспечить внутренний спрос на нефть на два года, поскольку страна использует около 800 млн тонн нефти в год.

Фото: we1group.com



