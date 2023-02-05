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    Крупное ДТП произошло на трассе Алматы - Бишкек

    5 Февраля 2023, 21:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 32-летний водитель ГАЗа, следуя по автодороге Алматы - Бишкек, на 82 км не справившись с рулевым управлением допустил опрокидование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Затем в ГАЗ врезалась Nexia, за рулем которой находился 39-летний водитель.

    В ДТП пострадал водитель легковушки и его четыре пассажира, 1986, 1966, 1955 и 1960 г.р.

    Дорожная авария произошло 4 февраля в 22:20. Факт зарегистрирован в полиции Жамбылского района Алматинской области. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область ДТП МВД РК Дороги
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