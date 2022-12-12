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    Крупнейшую утечку нефти ликвидировали в штате Канзас

    12 Декабря 2022, 15:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Для локализации разлива нефти в американском штате Канзас операторам пришлось закрыть участок трубопровода из Канады в США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство NBC News.

    По данным управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов Министерства транспорта США, в результате аварии на трубопроводе «Keystone» в трех милях к востоку от округа Вашингтон штата Канзас, примерно 14 тысяч баррелей сырой нефти попали в естественный водный приток Милл-Крик.

    Агентство по охране окружающей среды США заявило, что разлив нефти локализован, питьевая вода не пострадала. Канадская компания «TC Energy» и ее оператор трубопроводов «TC Oil» мобилизовали 250 бригад для проведения работ по очистке водоема и пострадавшей территории.

    Заместитель администратора управления по безопасности трубопроводов и опасных материалов А. Мэйберри заявил, что причиной сбоя были неисправные соединения труб в системе «Keystone», транспортирующей сырую нефть из Канады в несколько штатов США для переработки.

    Власти сообщили, что за последние пять лет произошло три значительных разлива нефти на трубопроводе «Keystone» в 2011, 2016 и 2020 годах, причем последний был самым масштабным.

    Компании «TC Oil» дано поручение выяснить причину аварии и отремонтировать или заменить любые поврежденные сегменты трубопровода.


    Фото: nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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