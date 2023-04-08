Крупнейший продавец золота, продвижение к многопартийной демократии: что пишут о Казахстане мировые СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о позиции Казахстана по ситуации в Украине, об энергетическом диалоге между нашей страной и Германией, о Казахстане как о крупнейшем продавце золота на мировом рынке. Что ещё писали мировые СМИ о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Deutsche Welle: Заместитель министра иностранных дел Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко дал интервью Deutsche Welle во время своего визита в Берлин. В интервью Роман Василенко рассказал об энергетическом диалоге между Казахстаном и Германией, позиции Казахстана по ситуации в Украине и многовекторной внешней политике Казахстана.

По его словам, энергетическое сотрудничество очень часто обсуждается между Казахстаном и Германией.

«Диалог об энергетике включает в себя не только традиционные, но и новые источники энергоресурсов. Речь идет о контракте на десятилетия, который немецко-шведский консорциум Svevind заключил с Казахстаном о строительстве солнечных и ветряных электростанций мощностью 45 гигаватт для производства 3 миллионов тонн «зеленого» водорода в год, начиная с 2030 года», – сказал Роман Василенко в интервью DW.

Bloomberg: Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании

Казахстан подал в суд на несколько крупнейших нефтяных компаний, нарушивших условия тендера и не выполнивших работы в полном объёме на крупнейших нефтяных месторождениях страны – Кашагане и Карачаганаке.

«Партнёров по проектам Shell Plc, Exxon Mobil Corp., Eni SpA и TotalEnergies SE также обвиняют в несанкционированных расходах в размере 13 миллиардов долларов по Кашагану и 3,5 миллиарда долларов по Карачаганаку, говорят источники. Партнёрам по Кашагану также грозит штраф в размере 5,1 миллиарда долларов за якобы нарушение экологических норм», – сказано в публикации.

Фото: astana.sud.kz

Al Jazeera: Казахстанский чиновник: Не время разрешать разногласия путем войны

В интервью Al Jazeera заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко призывает к дипломатии, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

Фото: AFP

«Стремление к мирному разрешению конфликтов заложено в нашей ДНК. Мы ликвидировали четвертый по величине в мире ядерный арсенал, который достался нам в наследство после распада Советского Союза. Мы понимаем, что дипломатия – это лучший способ защитить наши национальные интересы. Мы будем продолжать оставаться верными этому принципу и будем продолжать настойчиво представлять его России, Китаю и Западу», – сказал Роман Василенко в интервью Al Jazeera.

Интерфакс: Мировые центральные банки закупили 52 тонны золота в феврале

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило 4 апреля со ссылкой на Всемирный совет по золоту, что мировые центральные банки, по предварительным данным, приобрели 51,7 тонны золота в золотовалютные резервы в феврале 2023 года. Крупнейшим продавцом в мире в этот период стал Казахстан (13,1 тонны).