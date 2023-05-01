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    Крупнейший банк мира JPMorgan приобретет обанкротившийся First Republic Bank

    1 Мая 2023, 15:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase & Co. выиграл тендер на приобретение обанкротившегося регионального банка First Republic Bank, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

    JPMorgan возьмет на себя активы First Republic, в том числе кредиты на сумму около 173 миллиарда долларов и ценные бумаги на 30 миллиардов долларов, а также депозиты на 92 миллиарда долларов. JPMorgan и Федеральная корпорация по страхованию депозитов, организовавшая продажу, договорились разделить бремя убытков, а также любых возмещений по физическим и коммерческим кредитам фирмы, говорится в заявлении агентства в понедельник утром.

    Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии сообщает, что JPMorgan «примет все вклады, включая все незастрахованные вклады, и практически все активы» First Republic.

    Акции First Republic упали более чем на 33% к 4:06 утра в Нью-Йорке во время предрыночных торгов, акции JPMorgan выросли на 3,8%.

    Сделка сделает JPMorgan, крупнейший банк страны, еще более масштабным.

    Согласно заявлению, JPMorgan ожидает признания единовременной прибыли в размере 2,6 млрд долларов, связанной со сделкой. По оценкам банка, в течение следующих 18 месяцев он понесет соответствующие расходы на реструктуризацию в размере 2 миллиардов долларов.

    Ранее, в марте, крупнейший банк США Silicon Valley обанкротился после того, как вкладчики, работники технологических и венчурных компаний решили снять свои деньги.

    Тогда же Нацбанк РК ответил, как повлияет ситуация с банками США и Швейцарии на Казахстан.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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