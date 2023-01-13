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    Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов найдено в Швеции

    13 Января 2023, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Швеции объявили об обнаружении крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных элементов. Речь идет о металлах, необходимых для высокотехнологичного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Залежи находятся недалеко от рудника Кируна на севере страны. Как пояснили в горнодобывающей компании LKAB, месторождение содержит около 585 миллионов тонн руды и, по меньшей мере, миллион тонн празеодима и оксида неодима, материалов, которые используются для производства специальных магнитов, применяемых в электромобилях, экранов для компьютеров и ветряных турбин.

    Месторождение, по словам специалистов, обеспечит «значительную часть потребностей этих металлов Европы». LKAB предупреждает, что потребуется еще два года, чтобы узнать, когда можно будет приступить к эксплуатации месторождения.

    Предполагается, что пройдет 10-15 лет, прежде чем можно будет начать добычу и поставлять сырье на рынок.


    Фото: AP Photo/Malin Moberg
    Экономика Европа Мировые новости Швеция
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