Крупнейшее в Европе хранилище электроэнергии заработало в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской провинции Валлония недавно заработало крупнейшее в континентальной Европе хранилище энергии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

40 литий-ионных мега-аккумуляторов накапливают электричество и обеспечивают его стабильное распределение по национальной сети, когда из-за погодных условий простаивают ветряные и солнечные электростанции. Руководитель проекта из компании Corsica Sole видит в нем средство преодоления зависимости от ненадежных поставщиков энергии из-за рубежа.

«Сегодня у нас есть четкое понимание того, что энергоресурсы – это вопрос суверенитета, - сказал Майкл Коудисер. - Наши батареи получают энергию, произведенную на месте, в том числе из возобновляемых источников. Это позволяет нам больше не полагаться на внешние источники энергии».

Хранилище может пропускать в час 100 МВт электроэнергии. Оно должен прослужить 10 лет, после чего будут переработано производителем. К тому времени новые технологии позволят повысить емкость. Каждый аккумулятор стоит около 800 тысяч евро. Всего на проект поступило 30 млн евро. Государственных субсидий он не использует.

Глава финансового фонда Mirova знает, что страны ЕС хотят инвестировать в подобные проекты.

«Появление накопительных мощностей напрямую связано с ростом возобновляемой энергетики и ее значения для электросетей, - сказал Рафаэль Лэнс. - К примеру, фонд, которым мы управляем, имеет инвестиционный потенциал свыше 1,5 млрд евро. Мы собираем их вместе с институциональными партнерами из Франции, Европы, а также Азии и Северной Америки».

Фото: Corsica Sole



