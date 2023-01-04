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    Крупнейшая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Чехии

    4 Января 2023, 20:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая в истории Чехии вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в 150 км к западу от Праги. Забою подлежат до 220 тысяч кур-несушек. Вместе с ними будет уничтожено 2,5 млн яиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В настоящее время на ферме содержится 742 тысячи кур.

    Птичий грипп оказывает давление на и без того высокие цены на продукты питания и вызывает торговые ограничения со стороны стран-импортеров домашней птицы.

    В результате вспышек заболевания в США и Европе погибло рекордное количество кур, индеек и других птиц.


    Фото: ru.euronews.com
    Происшествия Европа Мировые новости Чехия
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