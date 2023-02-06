Крупнейшая в истории забастовка медиков проходит в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании проходит крупнейшая в истории забастовка медицинских сотрудников. Медсестры, медбратья и работники скорой помощи вместе вышли на акцию протеста, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Забастовка данных категорий медперсонала, которые бастовали по отдельности с конца прошлого года, станет крупнейшей за 75-летнюю историю британской Национальной службы здравоохранения.

Профсоюз RCN, который насчитывает 450 тысяч человек, призвал выйти на улицы своих сторонников, чтобы усилить давление на премьер-министра Риши Сунака в надежде заставить правительство пойти на уступки.

Работники здравоохранения, к которым в понедельник примкнули около 10 тысяч сотрудников скорой помощи, представляющих профсоюзы GMB и Unite, требуют повышения заработной платы на 5% выше инфляции.

В октябре 2022 года потребительские цены в Великобритании выросли на 11,1% в годовом исчислении - это максимальный показатель с 1981 года.

Министр здравоохранения Стив Барклай призвал профсоюзы отменить свои действия и настаивает на том, что правительство не может уступить требованиям по заработной плате выше инфляции.

Около 88 тысяч приемов в медицинских учреждениях Великобритании отменили из-за забастовки.

«Мы сталкиваемся с реальным риском того, что в ближайшие дни десятки тысяч пациентов будут лишены возможности получать медицинскую помощь из-за двойной забастовки, особенно если учесть, что она произойдет сразу после выходных, когда спрос на медицинскую помощь обычно возрастает», - сказал исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Джулиан Хартли.

Профсоюз RCN утверждает, что из-за низких зарплат только в 2021 году профессию покинули 25 тысяч медсестер. В результате наблюдается нехватка младшего медперсонала по всей Великобритании. Однако не все работники скорой помощи будут бастовать одновременно и экстренные вызовы будут обслуживаться. В Уэльсе медсестры и сотрудники скорой помощи отменили запланированную забастовку из-за предложения по оплате труда, которое им сделали, а медперсонал в Шотландии продолжает переговоры с местным правительством.

Медики, которые представляют профсоюз RCN, продолжат митинг завтра, тогда как бригады скорой помощи вернутся к работе во вторник, но в пятницу вновь выйдут на забастовку.





Фото: REUTERS/Toby Melville