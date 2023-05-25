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    Круглый стол в честь 75-летия Акмарал Арыстанбековой пройдет в Алматы

    25 Мая 2023, 16:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Архиве Президента Республики Казахстан состоится круглый стол, посвященный 75-летию видного государственного и общественного деятеля Арыстанбековой Акмарал Хайдаровны, передает МИА «Казинформ».

    В Архиве Президента РК хранится личный фонд Арыстанбековой А.Х., на основе документов которого подготовлена историко-документальная выставка, раскрывающая ее многогранную деятельность.


    Акмарал Хайдаровна занимала ответственные государственные должности. Она - первый посол независимого Казахстана, первая женщина-посол в истории нашей страны, первый Постоянный Представитель Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций.

    В работе круглого стола ожидается участие коллег Арыстанбековой А.Х., известных деятелей дипломатии, культуры и науки Казахстана, среди которых Раимов И.Д., Байзакова К.И., Кукеева Ф.Т., Деловарова Л.Ф., Токтарова Ж.А., Макашева Г.Р., Новиковская Л.В., Урумбаева Ш.У., Касымжанова М.К., руководителей консульских служб, расположенных в Алматы.


    Круглый стол пройдет в 11:00 по адресу:город Алматы, проспект Достык, 87-б.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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