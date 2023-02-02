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    Круглосуточное дежурство организовано на паводкоопасных участках автодорог республиканского значения

    2 Февраля 2023, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Круглосуточное дежурство и патрулирование организовал КазАвтоЖол на паводкоопасных участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Комплекс принимаемых мер направлен на обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автодорогам республиканского значения, а также сохранности расположенных на них искусственных сооружений.

    Разработаны и доведены до подрядных организаций и дорожных служб планы по проведению противопаводковых мероприятий с учетом местных гидрометеорологических условий. На основании многолетних наблюдений в каждом регионе страны определены участки республиканских автодорог, которые могут быть подвержены воздействию паводка.

    Специальные профилактические мероприятия включают в себя очистку от снега подмостовых зон и отверстий водопропускных труб;

    ежедневный осмотр паводкоопасных участков и искусственных дорожных сооружений;

    заготовку инертных материалов и другие виды работ.

    Более 350 паводкоопасных участков республиканских автодорог находятся на тщательном контроле.

    Все автодороги республиканского значения открыты, переливов и подтопленных участков нет.


    Фото: facebook.com/kazautozhol

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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