Критика Главы государства справедливая - Маулен Ашимбаев о развитии Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Критика, высказанная Президентом Касым-Жомартом Токаевым о развитии города Астаны, справедливая. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, столица наша очень динамично развивается. Мы все видим, сколько домов строятся, новые здания появляются, дороги строятся. В этой связи, конечно, в то же время есть проблемы, о которых справедливо высказался Глава государства. Было дано поручение Правительству, акимату города Астаны работать над тем, чтобы подтягивать инженерные коммуникации. Это одна из серьезных проблем. Мы все видим эту проблему: строятся дома, но к ним не обеспечиваются инженерные коммуникации - вода, электричество, канализация и так далее. Глава государства поручил решить этот вопрос. Это очень серьезный вопрос, который поднимают многие граждане нашей столицы, дольщики. Думаю, что в этом направлении большую работу Правительство осуществит», - заявил Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

«По вопросу, связанному с парками. Тоже очень, я считаю, справедливо и правильно был поднят этот вопрос, учитывая, что сегодня не хватает парков, особенно в новых районах. Мы с этим все сталкиваемся. Поэтому здесь я думаю, что критика справедливая. И по другим направлениям очень много было высказано. Я уверен, что новый аким нашего города всю критику воспринял, конструктивно ее принял и будет работать над устранением этих недостатков», - добавил спикер Сената.

Но в то же время, как отметил Маулен Ашимбаев, город развивается и растет.

«В городе много делается. Но для того, чтобы наш город был комфортным, безопасным, удобным – еще многое предстоит сделать. В этом плане полностью поддерживаем ту критику, которая была высказана Президентом Касым-Жомартом Токаевым», - подчеркнул председатель Палаты.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам дальнейшего развития столицы.



