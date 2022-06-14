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    Критерии заключения договоров по медпрепаратам усовершенствуют в Казахстане

    14 Июня 2022, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение обеспечения потребности страны отечественными лекарствами и медицинскими изделиями является залогом обеспечения лекарственной безопасности страны. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этой связи поручаю Министерству здравоохранения совместно с Единым дистрибьютором проработать вопрос совершенствования критериев заключения долгосрочных договоров поставок в части полной локализации производства лекарственных препаратов в Казахстане, расширения их номенклатуры», - сказал Алихан Смаилов.

    Также Премьер отметил необходимость усиления подготовки необходимых кадров.

    «Министерству здравоохранения активизировать работу по привлечению крупных транснациональных компаний из BIGPHARMA для налаживания производства в Казахстане», - добавил Алихан Смаилов.

    Также Министерству здравоохранения поручено до 28 июня совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить внесение на рассмотрение Правительства проекта актуализированного комплексного плана развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Минздрав РК Здравоохранение Алихан Смаилов
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