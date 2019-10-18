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    Кристин Лагард возглавила Европейский Центральный Банк

    18 Октября 2019, 18:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Европейский Совет назначил Кристин Лагард на должность главы Европейского Центрального Банка сроком на 8 лет без права продления полномочий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный портал Европейского Совета.

    Кристин Лагард сменит на этом посту Марио Драги 1 ноября, 2019 года.

    2 июля Европейский Совет счел Кристин Лагард подходящим кандидатом на пост президента Европейского Центробанка.

    9 июля Совет по экономике и финансам предоставил официальную рекомендацию. Европейский Парламент и Европейский Центральный Банк передали Европейскому Совету свое заключение 17 сентября и 25 июля соответственно.

    Кристин Лагард родилась 1 января 1956 года в Париже. В 2011 году Лагард стала первой женщиной-главой МВФ. Она также стала первой женщиной на посту президента Европейского Центробанка, сообщает Anadolu Agency .

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Евросоюз
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