Кристин Лагард возглавила Европейский Центральный Банк

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Европейский Совет назначил Кристин Лагард на должность главы Европейского Центрального Банка сроком на 8 лет без права продления полномочий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный портал Европейского Совета.

Кристин Лагард сменит на этом посту Марио Драги 1 ноября, 2019 года.

2 июля Европейский Совет счел Кристин Лагард подходящим кандидатом на пост президента Европейского Центробанка.

9 июля Совет по экономике и финансам предоставил официальную рекомендацию. Европейский Парламент и Европейский Центральный Банк передали Европейскому Совету свое заключение 17 сентября и 25 июля соответственно.

Кристин Лагард родилась 1 января 1956 года в Париже. В 2011 году Лагард стала первой женщиной-главой МВФ. Она также стала первой женщиной на посту президента Европейского Центробанка, сообщает Anadolu Agency .