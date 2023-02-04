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    Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022

    4 Февраля 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Клуб Криштиану Роналду «Аль‑Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль‑Фатехом» в матче 15‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Аль‑Насра» отличились Талиска и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на третьей добавленной ко второму тайму минуте. У «Аль‑Фатеха» один из мячей забил экс‑футболист «Барселоны» Кристиан Тельо. На 90+5 минуте Талиска был удален с поля.

    Для 37‑летнего Криштиану Роналду это первый гол за «Аль‑Наср». Всего 37‑летний португалец провел за новую команду три встречи.

    «Аль‑Наср» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата, «Аль‑Фатех» (22) идет шестым.

    Криштиану Роналду перешел в саудовский клуб сразу после чемпионата мира в Катаре. По контракту с «Аль-Насром» он заработает 200 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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