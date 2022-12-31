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    Криштиану Роналду подписал контракт с новым клубом

    31 Декабря 2022, 02:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации телеканала Al Arabiya, соглашение 37-летнего форварда рассчитано на два года.

    В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью португальца журналисту Пирсу Моргану. После этого Криштиану поехал на чемпионат мира-2022 в Катар, где выступил неудачно: он забил всего один гол в пяти матчах, причем две игры начинал на скамейке запасных. Что касается выступления сборной Португалии на турнире, то в четвертьфинале она сенсационно проиграла команде Марокко (0:1).
    Спорт Саудовская Аравия Футбол Португалия
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