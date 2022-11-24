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    Криштиану Роналду есть что показать на ЧМ-2022 – экс-защитник сборной Португалии

    24 Ноября 2022, 15:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-защитник сборной Португалии и мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау озвучил прогноз касательно игры Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть много игроков, которые плохо отзывались о Криштиану, хотя не дотягивались до подошв его обуви. На чемпионате мира он заткнет многим рты. Ему есть что предложить, я знаю на что он способен», - сказал Фабиу Коэнтрау португальским СМИ.

    Сегодня сборная Португалии сыграет свой первый матч на мундиале против команды Ганы.

    Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским форвардом. Клуб МЮ поблагодарил Роналду за огромный вклад, который он внес за два сезона на «Олд Траффорд», забив 145 голов в 346 матчах.

    Фото: SYLVAIN LEFEVRE/GETTY IMAGES

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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