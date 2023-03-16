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      Кызылординская область

    Криминальную группировку из «охранного бизнеса» задержали в Кызылорде

    16 Марта 2023, 07:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД провело спецоперацию по задержанию преступной группы из 10 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде. В ходе проведения специальной операции по пресечению противоправной деятельности участников преступной группы в органы полиции доставлено 10 подозреваемых. Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство.

    Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.

    Кроме того, в социальных сетях ими неоднократно публиковались видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность.

    Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Борьба с преступностью МВД РК Кызылорда
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