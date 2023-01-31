Крестьянское хозяйство в Туркестанской области уличили в хищении газа

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» (далее – Филиал) сообщает, что в целях обеспечения бесперебойной поставки газа для нужд потребителей, получающих товарный газ от газораспределительной станции (ГРС) «Сарыагаш», работниками Сарыагашского газового хозяйства Туркестанского производственного филиала произведено обследование газопроводов данной ГРС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГз Аймак».

По результатам проверки было установлено, что давление газа в газопроводе до территории Крестьянского хозяйства (тепличный комплекс) от ГРС «Сарыагаш» в стабильном уровне, а после территории данного тепличного комплекса давление значительно снижается.

При попытке проведения проверки объекта Крестьянского хозяйства (тепличный комплекс), работникам Сарыагашского газового хозяйства (ГХ) доступ на территорию объекта не был предоставлен.

Так, на основании изложенного, 26.01.2023 года со стороны Филиала было направлено обращение в отдел полиции Сарыагашского района для оказания содействия в предоставлении доступа на территорию объекта Крестьянского хозяйства (тепличный комплекс).

27 января 2023 года примерно в 09:00 часов работники Филиала и Сарыагашского ГХ, совместно с представителями отдела полиции Сарыагашского района в целях проведения комплексной проверки объекта (тепличного комплекса), расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Куркелес, ул. Нефтебаза, д. б/н, прибыли на указанный адрес.

По результатам совместной проверки был обнаружен факт самовольного подключения к действующему газопроводу высокого давления Ду-108 мм от ГРС «Сарыагаш», а также наличия на объекте установленного газопотреблеющего оборудования – четырех действующих самодельных горелок. Диаметр газопровода в точке подключения – Ø57 мм, давление газа в точке подключения – высокое.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, Крестьянское хозяйство (тепличный комплекс) отключено от газоснабжения, по завершению проверки будет предоставлена полная информация по данному факту.



