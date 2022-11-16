Кресло-коляску на базе гироскутера сделали ученицы в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бюджетную альтернативу электроколяске предложили девятиклассницы Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды София Дасаева и Лейла Нурлыбаева. Для подростков с ограниченными возможностями они создали экспериментальный вариант коляски-гироскутера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы делали анализ доступности городской среды для малобильных людей. Одной из проблем является дороговизна электроколясок. Решили создать бюджетную альтернативу. Пришла идея, как использовать гироскутеры, которые еще недавно были популярны, а сейчас многим стали не нужны. Проект реализовали под руководством преподавателя Жанар Байметовой. Для модели понадобились детская механическая инвалидная коляска, гироскутер и ещё некоторые детали, рычаги. Собрать помогли специалисты технического отдела областной клинической больницы», – рассказали ученицы НИШ.

В этой же больнице и двух поликлиниках коляску-гироскутер проверили на качество и удобство. Для тестирования София и Лейла сами сели в коляску, пробовали подняться и спуститься на ней по пандусу, развернуться на 90 и 360 градусов, разогнаться и сбросить скорость.

«Наша коляска двигается за счет рычагов. Мы разработали инструкцию, чтобы легче было разобраться», – говорит София.

По ее словам, себестоимость такой коляски составляет чуть больше 100 тысяч тенге – в 14 раз дешевле электроколяски. Школьницы считают, что можно инициировать социальный проект: люди сдавали бы ненужные им гироскутеры и механические инвалидные коляски, а после сборки устройства бесплатно бы получали нуждающиеся.

В сетевом конкурсе научных проектов НИШ София Дасаева и Лейла Нурлыбаева заняли третье место. В будущем они намерены совершенствовать свою идею, чтобы внедрить ее в жизнь.

В этом же конкурсе победителем стал ученик 12-го класса Альмубди Мутайхан. Вместе с преподавателем Дауреном Кзыловым он исследовал развитие волонтерского движения в Караганде. В итоге учащийся НИШ создал тематический сайт.

«На этом сайте размещена информация о деятельности волонтеров Караганды. Он поможет координировать волонтерскую деятельность на региональном уровне. Мы продолжаем проект. Сейчас идёт разработка мобильного приложения. В данный момент оно находится в стадии тестирования», – говорит Альмубди.

Он сам в качестве волонтера обучал сверстников программированию на онлайн-курсах. В этой сфере у Альмубди есть успехи, и своими знаниями он охотно делится.



