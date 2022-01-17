Крещенские купания в столице проводиться не будут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с растущей заболеваемостью коронавирусом и ухудшением эпидситуации в столице были ужесточены карантинные и ограничительные меры. В частности, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города запрещается проведение любых массовых мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля столицы, с учетом циркуляции штамма «Омикрон» SARS-CoV-2, стремительного роста регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения столицы и переходом города в «красную» зону, в Нур-Султане запрещено проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.).

Исключение составляет организация поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», с максимальным количество участников до 30 человек. Также в соответствии с постановлением санврача столицы, в городе под запретом организация и проведение массовых купаний, раздача освященной воды в период праздника «Крещения Господня», коллективных мероприятий, в частности, жума-намаз, религиозные обряды, на объектах и на территории религиозных объединений - мечетей, церквей, соборов, синагог.



