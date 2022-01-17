Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Крещенские купания в столице проводиться не будут

    17 Января 2022, 20:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с растущей заболеваемостью коронавирусом и ухудшением эпидситуации в столице были ужесточены карантинные и ограничительные меры. В частности, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города запрещается проведение любых массовых мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Как отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля столицы, с учетом циркуляции штамма «Омикрон» SARS-CoV-2, стремительного роста регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения столицы и переходом города в «красную» зону, в Нур-Султане запрещено проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.).

    Исключение составляет организация поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», с максимальным количество участников до 30 человек. Также в соответствии с постановлением санврача столицы, в городе под запретом организация и проведение массовых купаний, раздача освященной воды в период праздника «Крещения Господня», коллективных мероприятий, в частности, жума-намаз, религиозные обряды, на объектах и на территории религиозных объединений - мечетей, церквей, соборов, синагог.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Религия Здравоохранение Безопасность Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча