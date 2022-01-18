Крещенские купания отменили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области отменили крещенские купания в водоёмах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, постановлением главного санитарного врача региона на всей территории Атырауской области запрещено проводить массовые, в том числе и религиозные мероприятия. Ежегодный православный праздник Крещения Господня, который сопровождается купанием верующих в проруби, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в области в этом году проводиться не будет.

Сотрудники департамента по ЧС будут контролировать ситуацию на водоёмах, чтобы не допустить массового скопления людей на льду. Но проблем для людей, желающих набрать воды, не будет. Для этого в Атырау будут подготовлены три места на реке Урал. Около ресторана «Урал», возле моста по улице Мечникова и около моста по улице Баймуханова», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области.

