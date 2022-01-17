Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Крещенские купания отменены в Мангистауской области

    17 Января 2022, 19:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, 19 января во время празднования Крещения процедура купания запрещена. Об сообщил глава Уральской епархии Благовещенского прихода города Актау Александр Пушин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это праздник всех православных. Многие люди, даже маловерующие, приходили на крещенские купания. Каждый год перед праздником очищали морскую воду в Актау, для этого специально приезжал священник. Однако в этом году, в связи с увеличением числа людей, зараженных коронавирусом, мы не будем проводить мероприятия, связанные с этим праздником. Не будем освящать морскую воду. К сожалению, служба в церкви в этот раз пройдет без участия людей», - сказал Александр Пушин.

    Согласно постановлению №1 от 14 января 2022 года главного санитарного врача Мангистауской области, проведение всех мероприятий с участием людей запрещено.

    По словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау Асимы Жарылгасовой, с начала года в регионе коронавирусом заразились 1324 человека.

    «Это очень большие цифры. Мы находимся в «красной» зоне. В стационарах находится 132 человека. Из них 15 детей. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. С 1 января умер один человек от КВИ. Вирус под «Омикрон» быстро распространяется. Поэтому в этом году не пройдет и обряд крещенских купаний. Как государственный орган, мы обязаны вводить эти ограничения для сохранения жизни и здоровья населения», - сказала Асима Жарылгасова.

    Напомним, Мангистауская область находится в «красной зоне».

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Религия Безопасность Мангистауская область Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча