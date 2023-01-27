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    Кредитные каникулы для солдат-срочников – что нужно для отсрочки

    27 Января 2023, 17:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший офицер департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев ответил на вопросы журналистов касательно предоставления кредитных каникул солдатам-срочникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В данное время подписан меморандум между Агентством по развитию и регулированию финансового рынка и Минобороны – работа в таком направлении идет. Молодому человеку при призыве через военкоматы предоставляется справка по его требованию, о том, что он призывается на воинскую службу», - сказал Руслан Тапашев на брифинге в СЦК.

    По словам подполковника этот документ предоставляется в банки и финансовые организации, которые выдали кредит.

    «Если в это время солдат уже находится на службе, то он может выписать доверенность на членов семьи, и они могут подать заявление в банк с этой справкой», - добавил представитель Минобороны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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