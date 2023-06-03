Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Кредитные бюро в Казахстане обяжут внедрить систему выявления мошенничества

    3 Июня 2023, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов сообщил о запланированных мерах по обеспечению кредитной безопасности казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентство ввело обязательную биометрию при первом входе, при изменении пароля и получении займа, осуществление проверки мобильного устройства на признаки нарушения прав доступа или наличия процесса удаленного управления и блокировки функционала при выявлении признаков нарушения безопасности работы приложения», - написал Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в целях защиты граждан от мошенников, Агентство разработало Дорожную карту по реализации механизмов противодействия кредитному мошенничеству.

    В рамках Дорожной карты предусмотрено:

    1) создание Антифрод-центра для информационного обмена с финансовыми организациями данными по мошенническим операциям и лицам, вовлеченным в такие операции;

    2) разработка порядка заморозки доступа к деньгам по заявлению клиента при выявлении признаков мошенничества;

    3) установление требований к кредитным бюро по наличию онлайн-системы выявления кредитного мошенничества, мнимого шоппинга или иной незаконной деятельности;

    4) установление требований по предоставлению в кредитные бюро в режиме реального времени информации о выданных онлайн займах физическим лицам;

    5) введение требований к банкам и МФО по уведомлению клиента о поступлении заявки на получение онлайн-кредита, а также возможности зачисления денег на счет клиента только после получения его подтверждения на оформление онлайн-кредита;

    6) повышение требования к безопасности мобильных приложений финансовых организаций при предоставлении микрокредитов в режиме онлайн.

    Ранее сообщалось, что казахстанцам списали незаконную задолженность по микрокредитам на 4,5 млн тенге.

    До этого Нурлан Абдрахманов рассказал о мероприятиях по борьбе с оформлением фиктивных кредитов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Безопасность Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Более 1 млн тенге выманил мошенник у акмолинки
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане