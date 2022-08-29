Креативные хабы откроют в мегаполисах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плоды творчества и нестандартного подхода к искусству казахстанской молодежи делают страну более узнаваемой на мировой арене. В будущем страна сможет воспитать не одно поколение созидателей, которые завоюет престижные награды для Казахстана. Государство всерьез задумалось над вопросом оказания поддержки креативной молодежи. В Правительстве сообщили о разработке Концепции развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Сейчас уже сформировано единое видение по развитию креативной индустрии.В этом году было решено, что впредь развитием этой отрасли будет заниматься Министерство культуры и спорта в лице национальной компании Kazakh Tourism. Официально эти функции еще не закреплены, однако нацкомпания уже начала работать над оказанием поддержки креативной молодежи. Корреспондент МИА «Казинформ» попыталась разобраться: почему поддержкой творческих людей занимается компания, отвечающая за туризм, как творческие люди сделают Казахстан популярным, и какую поддержку получат творческие проекты.

Многие известные бренды во время пандемии начали уходить в digital fashion

Ольга Лисицына является соавтором первой виртуальной коллекции для физического бренда одежды «Tengerim». Это коллаборационный проект между брендом физической одежды «Global Nomads» и международного агентства 3d дизайнеров «DigitIN».

«В рамках конкурса «Global Nomads Fashion Awards» возникла идея создания такого продукта. Над проектом работали дизайнеры из стран Европы, России и Казахстана. Я стала представителем из Казахстана. За основу нашей коллекции мы взяли мировоззренческую философию тенгрианства, призывающую жить в гармонии с окружающим миром и самим собой. Многие известные бренды начали смотреть в сторону digital fashion во время пандемии. Digital fashion дает возможность создавать продукт и реализовывать свои творческие идеи, не нанося ущерб экологии. Ведь все знают, что индустрия моды одна из самых токсичных», - отметила Ольга Лисицына.

По ее словам, большую долю на рынке международных креативных индустрий занимает индустрия создания цифрового контента: кинопродукция, мультипликационные фильмы, сериалы, IT-приложения, digital fashion, технологии виртуальной и дополненной реальности, разработка компьютерных игр.

«Все эти продукты все больше востребованы на внешних рынках. Думаю, что и нам следует смотреть в эту сторону, чтобы быть конкурентоспособными», - считает модельер-конструктор.

Директор по развитию Global Nomads, эксперт по развитию креативных индустрий Центральной Азии Ирина Харитонова занимается исследованием креативной индустрии с 2017 года.

«Полтора года назад был создан проектный офис по поручению Главы государства. Был создан Совет по развитию креативных индустрий. Совместно разработали программу. Считаю, что нужно доработать ее, так как необходимы конкретные механизмы. Программа больше опирается на британский опыт. У британцев креативная индустрия в большей степени заточена на экономику. Если посмотреть на опыт Голландии, Франции, Греции - они делают упор на культурные составляющие. Российские коллеги используют смежную систему - развитие культуры как культурный код, возрождение традиции и коммерческая составляющая. В Казахстане за основу в большей степени взят британский опыт по развитию креативной индустрии», - сказала эксперт.

Почему креативная индустрия развивается не на должном уровне?

Спикер считает, что нужно провести тщательный анализ, изучив опыт других стран.

«Креативная индустрия – экспортоориентированный сектор. Так как это малый бизнес, у представителей креативных индустрий нет возможности принимать участие в крупных мероприятиях, так как нет программ поддержки. Если говорим о креативной индустрии в контексте бизнеса, мы должны предоставлять возможность предпринимателям принимать участие и зарабатывать на этом», - считает Ирина Харитонова.

Эксперт назвала несколько причин того, почему в стране креативная индустрия развивается не на должном уровне. По ее словам, государственный сектор не понимает: как поддерживать креативщиков, а креативный сектор не осмеливается рассказать о своих трудностях либо выражают это в форме претензий. Ирина Харитонова считает, что в этом важна роль институтов медиаторов.

«Мы должны привлекать профессионалов, экспертов, которые смогут правильно донести государственному сектору, как выстраивать взаимодействие с предпринимателями. Мы должны взращивать кадры. Для этого имеется потенциал. К сожалению, в наших учебных заведениях пока нет новых специальностей. Чтобы талантливая молодежь оставалась и трудилась в стране, мы должны внедрять в вузах новые специальности и взращивать кадры», - пояснила эксперт.

Еще одна проблема – нехватка информационной поддержки, единого портала для креативной индустрии.

«Мы создали первую в Казахстане виртуальную одежду для физического бренда. Проект осуществили собственными силами. Мы обратились в Kazakh Tourism, чтобы нам помогли с информационной поддержкой. Со своей стороны, они это сделали, из СМИ откликнулись только два издания. Это касается всех проектов. Они воспринимают так: «Вы предприниматели и должны за это заплатить». Другие страны этим гордятся, транслируют их успех. Этот подход следует менять.

Здесь вопрос не к государству, а к самим предпринимателям. Думаю, необходима комплексная работа», - считает Ирина Харитонова.

«Мы не умеем прививать любовь к тому, что создаем»

Что касается ремесленников, по словам спикера, необходимо создать ремесленный реестр.

«Мы должны научиться маркировать наши изделия, регламентировать ввоз/вывоз произведенной нами ремесленной продукции. Мы должны научиться создавать коммерческий продукт. Для этого необходимо привлекать мировые институты моды. Запускались программы Made in Kazakhstan, открывались магазины, где представлены товары казахстанского производства. Однако проекты не реализовались до конца из-за нехватки маркетинговых инструментов. Мы не умеем популяризировать, прививать любовь к тому, что создаем», - поделилась эксперт.

За полтора года существования проектного офиса Ирина Харитонова вместе с командой добилась значительных успехов. При поддержке Kazakh Tourism в Карагандинской области представитель British Council Галина Корецкая провела обучение по креативным хабам. На текущем этапе разрабатывается программа по созданию креативных хабов на базе колледжей. Уже запущена региональная программа поддержки предпринимателей.

Как Kazakh Tourism помог с арендой помещения экшн-студии «Кун-До»

Некоторые сферы уже поддерживаются государством. Казахстанская Экшн Студия «Кун-До» (Action Studio «Kun-Do») - яркий пример участника развития креативной индустрии в Казахстане. С 2004 года студия работает на российском и иностранном рынках. Однако руководитель студии Роберт Кун считает своим гражданским долгом развиваться и трудиться на родине.

«Мы верим, что, имплементируя приобретенный международный опыт, используя небольшие ресурсы, мы в силах создать качественный продукт, которым казахстанские зрители могли бы по-настоящему гордиться. Считаем, что это было бы достойным вкладом с нашей стороны как граждан Казахстана», - поделился Роберт Кун.

Студия работает в основном на зарубежных проектах, но в Казахстане успела реализовать несколько проектов, в том числе фильмы «Цугцванг» и «Ограбление по-казахски». В этом году творческая команда подготовила еще один приятный сюрприз казахстанским зрителям - на стадии пре-продакшена (подготовительный период) находится экшн-ориентированный фильм студии «Golden Man Media» с рабочим названием «Гости», который создается при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Фильм имеет, в том числе серьезный социальный посыл, затрагивает тему коррупции и сознательности граждан, долг которых содействовать в пресечении противоправных действий. Авторы фильма нацелены создать, в первую очередь, достойную драматическую историю, которая найдет отклик у соотечественников и при этом, будет иметь зрелищные экшн сцены с перестрелками и боями.

Также на данном этапе Кун-До активно работает над фильмом студии «Дирекции кино», которая является одним из лидеров российского кинопроизводства. Фильм с рабочим названием «Момент истины» по мотивам книги Богомолова В.О. расскажет о подвигах антидиверсионного отряда советских войск. В этом проекте команда Роберта Куна отвечает за разработку и постановку экшн-сцен, в том числе за массовые баталии.

Съемки и подготовка к фильму производятся в Казахстане. Однако в ходе разработки произошел форс-мажор, который привел к потере помещения, на котором базировалась деятельность Кун-До. Министерство культуры и спорта в лице Kazakh Tourism оказало оперативную поддержку в поиске подходящего помещения на льготных условиях. Так, кинематографисты получили возможность создать творческую площадку и продолжить работу на родине.

«Это намного шире, чем просто помощь в аренде. Государство помогает не только по одному проекту. Кино - это длительный и долгий процесс. Все нужно готовить заранее, за полтора-два года. Речь идет о более масштабном и тесном сотрудничестве с государством, в результате которого мы сможем продолжить экспорт услуг на мировой рынок. Внушительный павильон, который был выделен, поможет нам и дальше развивать нашу деятельность, привлекать казахстанских специалистов к международным проектам. Теперь нам будет вдвойне приятнее позиционировать себя как казахстанцев на мировых проектах, так как теперь мы делаем это при поддержке государства», - признался руководитель экшн-студии.

По его словам, для съемок необходима большая площадка с определенными техническими параметрами.

«За два дня компания «Kazakh Tourism» помогла подыскать помещение и договориться с арендодателями. Фундамент каждого проекта мы закладываем в Алматы. Весь креатив мы придумываем здесь, а уже далее экспортируем творчество на международные рынки. Мы не хотим базироваться в другой стране. Мы хотим работать дома. Для нас очень важно, что о нас отзываются как о профессионалах из Казахстана», - отметил Роберт Кун.

Руководитель экшн-студии положительно оценил работу по развитию креативной индустрии в Казахстане.

«Самое главное - развиваться не просто внутри, а создавать продукт международного уровня, давать потенциал нашим талантам, чтобы это могло транслироваться и котироваться на мировом рынке. Только при подходе - быть лучшими в мире, можно развивать индустрию внутри собственной страны. Кино, в первую очередь, должно быть коммерческим. Ты должен заработать не на производстве, а на продаже конечного продукта. Если ты сделаешь качественный продукт вне зависимости от жанра и сферы, то это найдет отклик у потребителей. В казахстанском кинематографе особо популярны романтические комедии. Я не вижу в этом ничего плохого. Однако, у нас в стране огромное количество проектов и талантов и в других жанрах, которые добиваются больших успехов. Независимые сериалы, короткометражные и полнометражные фильмы наших соотечественников берут награды на международных фестивалях в Лос-Анджелесе, Берлине, Пусане, Ольденбурге и многих других площадках. Мы выбрали направление - экшн. Наша первостепенная задача в рамках казахстанского проекта «Гости» - сделать национальный фильм, который понравится любому зрителю, а казахстанцам позволить гордиться работой своих соотечественников», - добавил Роберт Кун.

Помещение удалось найти благодаря ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан».

«Мы очень рады были помочь креативному коллективу, несмотря на то, что это кино, а мы занимаемся вопросами архитектуры. В мире существует тренд на различные коллаборации. Поэтому помимо наших планов с Kazakh Tourism по развитию института урбанистики, в целом всегда рады помочь и участвовать в развитии креативной индустрии»,- отметил директор «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

Почему креативную индустрию передали Kazakh Tourism?

Заместитель председателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов объяснил , почему развитие этой отрасли передали Kazakh Tourism.

«Изначально креативной индустрией должно было заниматься Министерство культуры. Креативная индустрия - это инструмент продвижения Казахстана. Благодаря нашей поддержке казахстанская культура выйдет на экспорт за рубеж, а в конечном итоге это положительно отразится на популяризации нашей страны и увеличении потока туристов в Казахстан», - пояснил спикер.

Однако необходимо заложить фундамент и сформировать правильное видение развития креативной индустрии, чтобы механизм работал и почувствовать экономический эффект.

«Креативная индустрия – это кино, музыка, мода, ремесленники, киберспорт, метавселенная, анимация. То есть, это креативщики с высокой долей коммерциализации. Если взглянуть на развитие кино, то традиционный поход в кинотеатр отходит уже на второй план. Человек привык смотреть фильмы на маленьком экране. С появлением таких онлайн площадок, как Megogo, Netflix поход в кино стал неким аттракционом: просто нужно сходить, обязательно купить попкорн и почувствовать эту атмосферу. Дети вообще воспринимают поход в кино как что-то сакральное. Для них кино находится в смартфоне. В нашей стране сейчас креативной индустрией в кино можно назвать Salem Social. Это первый и пока единственный пример в Казахстане, когда частный фонд инвестирует в работы неизвестных режиссеров, сценаристов. Деньги дают им шанс. Именно в этом должна заключаться роль государства. Мы должны дать шанс имеющим перспективу людям добиться большого успеха», - отметил Кайрат Садвакасов.

Креативная индустрия будет держаться на трех китах: департаменты Минкультуры и Kazakh Tourism, корпоративный фонд

Kazakh Tourism уже меняет структуру развития креативной индустрии – в Министерстве культуры и в компании Kazakh Tourism появятся новые департаменты.

«Понятно, что мы не можем помочь абсолютно всем. В будущем мы видим, что откроется департамент в Министерстве культуры и спорта, который будет отвечать за поддержку молодых: добивать бюджет, инициировать изменения в законодательстве. Отдельный департамент креативного туризма в Kazakh Tourism займется реализацией этой политики. Допустим, организацией выездов художников на международное биеннале, для участия на выставке Берлин Базар, в неделях моды. Это одна часть работы», - пояснил замглавы Kazakh Tourism.

Второй блок работы - создание корпоративного фонда креативной индустрии.

«Иначе мы не можем поддерживать кино. Допустим, если нужно снять кино за государственные деньги, есть четкий фискальный год, который заканчивается в декабре. Порой режиссеры не успевают снять фильм в предоставленные государством сроки. Чтобы не было жестких ограничений, необходим специальный фонд. Мы сможем предоставить деньги из фонда в сентябре, однако попросить отчетность в мае следующего года. Мы не будем привязываться к срокам и KPI. Таким образом, креативная индустрия будет держаться на трех китах: департаменты в Минкультуры и Kazakh Tourism, а также корпоративный фонд», - пояснил он.

Принцип работы: «70-20-10»

«Всех поддерживать не сможем. В приоритете - ключевые индустрии. Будем работать по принципу 70-20-10. 70% средств выделим на кино, музыку, моду, ремесленничество, современное искусство и цифровое искусство. Это наше ключевое направление. 20% на перспективные отрасли и 10 % на рискованные ниши. Мы будем поддерживать то, что имеет экспортный потенциал. В творческий процесс вмешиваться не будем, иначе можно сломать креатив», - пояснил спикер.

Кайрат Садвакасов также ответил, чем может похвастаться Казахстан за рубежом в креативной индустрии. В музыке спикер отметил площадку OYU.live, которая дает шанс выступать на больших сценах молодым талантам. По его словам, особым спросом пользуется фолк-рок. В Казахстане также много крутых ремесленников, чья продукция будет популярна за рубежом. Благодаря корпоративному фонду многие имена станут узнаваемыми за пределами страны.

В мегаполисах появятся креативные хабы

Представители креативной индустрии смогут подать заявку на получение поддержки от государства на онлайн платформе. Однако Kazakh Tourism намерен расширить эту платформу и запустить онлайн академию.

«80% всех креативщиков – это фрилансеры, которые чувствуют себя довольно комфортно и могут проходить обучение онлайн: как правильно зарегистрироваться на ebay, на amazon, как правильно отправить заявку на оформление вывоза картин или заключить контракт с учетом норм авторского права. Мы также хотели бы иметь онлайн базу данных, где таланты и креативные коллективы могли бы между собой общаться и создавать коллаборации. Однако физическое пространство тоже необходимо. Поэтому в планах создавать креативные хабы. Они сначала появятся в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, также подключим Атырау, Караганды и другие заинтересованные регионы. В каждом городе должны быть региональные минихабы, чтобы у них было креативное пространство для записи подкастов, треков, получения консультации юриста по оформлению контракта и т.д. Но помимо постоянных стационарных хабов, важно организовывать сезонные креативные площадки. В следующем году хотим организовать арт-площадку в Алматы, где планируем провести ярмарку искусства, модный показ, конкурсы талантов», - добавил Кайрат Садвакасов.



