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    «Красный уровень» террористической опасности сохраняется в трех регионах Казахстана

    15 Января 2022, 21:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Критический «красный уровень» террористической опасности сохраняется в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, в этих регионах продолжается антитеррористическая операция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).

    По информации КНБ РК, с 13 января 2022 года установлен умеренный («желтый») уровень террористической опасности в следующих регионах страны:

    - в Северо-Казахстанской области и г. Балхаш Карагандинской области сроком на 14 суток;

    - в Павлодарской области на 10 суток;

    - в Акмолинской области до особого распоряжения.

    С 14 января 2022 года умеренный «желтый» уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток.

    Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности введен с 13 января т.г. в г. Нур-Султан и с 14 января в г. Шымкент, сроком на 14 суток.

    Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и г. Алматы. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается.

    «Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям», - отметили в КНБ РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Алматинская область Теракт в Алматы КНБ Алматинская трагедия
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