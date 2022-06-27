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    «Красный» уровень опасности объявили в Турции из-за сильных дождей

    27 Июня 2022, 21:53

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На севере Турции в ряде провинций проливные дожди вызвали сильнейшие наводнения. Объявлен «красный» уровень опасности, население спасают с помощью подручных средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) на сегодняшний день в шести провинциях страны объявлен «красный» уровень опасности, в девяти провинциях «оранжевый» уровень и в восьми провинциях «желтый» уровень.

    От стихии больше всего пострадал город Инеболу, расположенный на побережье Черного моря. В результате непрекращающихся дождей, там из берегов вышла река Секе. Вода полностью снесла несколько мостов и причинила огромный ущерб городской инфраструктуре. Дорога Кастамону-Инеболу перекрыта для движения из-за разрушений покрытия. Грязевые массы заливают дороги и пешеходные зоны. Напором воды смывает дорожные сооружения и уносит машины. Большинство зданий и жилых домов затоплены водой.

    Попавших в ловушку водяной стихии людей спасают с помощью лодок и строительной техники. А тех, кто не желает покидать нажитые места, несмотря на предупреждения об опасности, эвакуируют в принудительном порядке силами правоохранительных органов.

    По сообщениям синоптиков Гидрометцентра Турции, в ближайшие дни дожди еще усилятся. Прогнозируется выпадение осадков более чем 100 кг на квадратный метр.

    В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Власти городов рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на улицу и напоминают о необходимости быть более внимательными. Также население просят собрать документы и вещи первой необходимости для возможной эвакуации в безопасные районы.

    В места бедствий направлены водолазы, специальная техника и спасательные катера. Для граждан работают сразу несколько колл-центров. Количество погибших и пострадавших уточняется.

    Автор: Акжигит Чукубаев

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Происшествия Турция Погода Мировые новости Наводнение
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