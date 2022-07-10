Краснокнижную рысь сняли фотоловушки заповедника в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан, попала в фотоловушку, установленную в Алматинском заповеднике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную Instagram-страницу пресс-службы Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

«Подвид обыкновенной рыси, родом из Средней Азии. Плотоядный хищник семейства кошачьих. В стречается только в Средней Азии. На территории заповедника обитает в смешанных и хвойных лесах на высоте 1 тыс. 200 – 2 тыс. 800 метров над уровнем моря. На этой территории насчитывается около 16 рысей. За полгода (с декабря 2021 года по май 2022 года) они попали в фотоловушки 11 раз», - сообщается в публикации пресс-службы.