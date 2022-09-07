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    Краснокнижного беркута изъяли у жителя Мангистау

    7 Сентября 2022, 10:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли краснокнижного беркута у жителя Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    3 сентября сотрудниками управления криминальной полиции ДП Мангистауской области у жителя Тупкараганского района изъята редкая птица, находящаяся в ведении государства.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Расследование продолжается.

    Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мангистауская область Красная книга
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