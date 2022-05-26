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      Костанайская область

    Красная разметка на республиканских дорогах появилась в Костанайской области

    26 Мая 2022, 21:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Первая красная разметка в Костанайской области появилась на трассе «Екатеринбург -Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в департаменте полиции, она наносится на островках безопасности и опасных участках трасс, на которых наиболее часто происходят ДТП. По статистике, только с начала года на трассах республиканского значения произошло 22 ДТП, в которых 13 человек погибли и 9 получили ранения.

    В административной полиции отметили, что опыт применения красной дорожной разметки в зарубежных странах позволил снизить количество аварий на дорогах.

    Сотрудники полиции весной провели комплексное весеннее обследование автодорог областного и республиканского значения. По итогам мероприятия, собственникам дорог выданы предписания об устранении выявленных недостатков, в том числе по установке шумовых полос на опасных поворотах, нанесения разметки и установки дорожных знаков. В результате на трассах появились более 50 дополнительных дорожных знаков.

    В административной полиции также напомнили, что на некоторых дорогах республиканского значения производится ремонт дорожного полотна. В этой связи, водителям необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Безопасность Дороги
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