Ковидный суперпаспорт требуют от трудящихся старше 50 лет в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус, похоже, ослабляет хватку, чего не скажешь об ограничениях, связанных с пандемией. В Италии трудящимся старше пятидесяти лет теперь, чтобы попасть на работу, приходится предъявлять так называемый супер-ковид-сертификат - документ о полной вакцинации или перенесенном заболевании. В противном случае, представителям этой возрастной группы грозит отстранение от работы и штраф в размере от 600 до 1500 евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

В Европе не стихают демонстрации против ограничительных мер. Одна из акций протеста прошла перед зданием Европарламента во французском Страсбурге. Манифестнаты - противники вакцинации, выразили недовольство политикой властей.

Во Франции потерять свой вакцинный паспорт могут около четырех миллионов жителей, не успевших сделать бустерную прививку. Впрочем, как отметили в минздраве, у желающих сохранить документ действительным, есть неделя на то, чтобы вакцинироваться.

Любители повеселиться на танцполе, наконец, дождались своего часа. На фоне улучшения эпидемической ситуации со среды 16 февраля во Франции снова открываются ночные клубы и дискотеки.