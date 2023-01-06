Ковидные ограничения для прибывающих из Китая неоправданы - глава Минздрава Польши

ВАРШАВА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Польша не будет вводить специальные ограничения по COVID-19 для прибывающих из Китая. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Введение таких мер «не представляется оправданным», подчеркнул он. По словам чиновника, за последние две недели число случаев заражения COVID-19 снизилось.

«Во-вторых, и это на самом деле является решающим, ни ВОЗ, ни какое-либо учреждение, ответственное за здравоохранение на международном уровне, не выявили, что мы имеем дело с какой-то новой мутацией вируса в Китае», - сказал Адам Недзельский.

«Мы имеем дело с обычной структурой генома вируса, которая есть и у нас в Польше», - отметил министр.

Как ранее сообщалось, Китай столкнулся с беспрецедентной волной заболеваемости спустя месяц после того, как власти сняли жесткие санитарные ограничения.

На прошлой неделе более десятка стран ввели тесты на COVID-19 для пассажиров, прибывающих из Китая, Пекин осудил эти меры. В частности, США, Франция, Австралия, Канада, Великобритания, Япония, Индия ввели обязательные тесты на COVID-19 и другие правила для лиц, прибывающих из Китая. Марокко приняло одну из самых строгих мер, полностью запретив въезд всем путешественникам из Китая.

До этого в Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде, после чего было объявлено, что страна вновь откроет свои границы 8 января и отменит карантинные меры, которые были введены для предотвращения распространения вирусных инфекций. Также сообщалось, что Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, вновь начнет выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок.

Тем временем, тысячи пациентов с симптомами COVID-19 ежедневно поступают в медицинские учреждения Шанхая в экстренном порядке. Больницы там переполнены.

В свою очередь, Китай считает, что противоэпидемические меры всех стран должны быть научно обоснованными и соразмерными, а также не влиять на нормальные обмены и сотрудничество между людьми. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Казахстан же не планирует вводить усиленные и ограничительные меры для граждан Китая при въезде в нашу страну.





Фото: russian.news.cn



