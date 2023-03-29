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    Кота обнаружили живым под завалами через 49 дней после землетрясения в Кахраманмараше

    29 Марта 2023, 20:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кота британской породы по кличке Хан извлекли из-под обломков 11-этажного дома, рухнувшего во время землетрясения 6 февраля в турецком городе Кахраманмараш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Нида Дина вместе с дочерью и 2-летним котом британской породы проживала в 11-этажном доме в районе Оникисубат. Хозяйка с дочерью покинули дом после первых толчков. Повторные толчки разрушили дом до основания. Женщина 40 дней находилась близ своего дома в поисках питомца. Затем, когда начался разбор завалов, кота обнаружили на ковре, там где раньше была кухня. Его отвезли к ветеринару, который диагностировал у животного перелом лапы и сильное обезвоживание.

    Владелец здания Фахри Хатипоглу подтвердил, что видел кота при разборе завалов. Момент извлечения животного из-под обломков здания также был запечатлен на камеру мобильного телефона.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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