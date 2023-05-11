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    Костанайский ветеран ВОВ Николай Барабанов ушел из жизни

    11 Мая 2023, 10:02

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О смерти ветерана в своем Instagram сегодня рано утром сообщила внучка Николая Георгиевича Барабанова Ксения Жилкибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Николай Барабанов родился в 1924 году в селе Долонь Бескарагайского района Павлодарской, ныне Семипалатинской области.

    Призван Бескарагайским РВК 10 августа 1942 года в Красную армию и направлен в состав 14-й отдельной стрелковой бригады. Затем служил в 133-й отдельной стрелковой бригаде.

    В 1943 году в августе был тяжело ранен в бедро, лечился по февраль 1944 года. После лечения уволен в запас по ранению. После возвращения домой вскоре переехал в Костанайскую область.

    Награжден орденами «Отечественной войны 2 степени» и «Знак почета», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

    Ветеранов ВОВ в Костанайской области осталось 19.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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