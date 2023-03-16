Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Костанайский десятиклассник стал призером двух международных олимпиад

    16 Марта 2023, 23:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайской области и своей школе ученик 10 класса Жан Даутов принес «золото» и «серебро», приняв участие в двух международных олимпиадах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    13-14 марта 2023 года в Алматы прошли 2 международные математические олимпиады: Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и Международная олимпиада «Шелковый путь». Здесь собрались лучшие математики со всей страны, чтобы не только решить сложные и интересные задачи, но и пообщаться и обменяться опытом.



    «Костанайская область была представлена 2 учащимися лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей: Даутовым Жаном (10 класс) и Саматовым Алиханом (8 класс). Для Алихана – это новый опыт участия в международных олимпиадах, а для Жана – это новый этап в его олимпийской жизни. В прошлом году в олимпиаде «Шелковый путь» Жан завоевал золотую медаль, а в этом году стал призером двух олимпиад: золотая медаль - Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и серебряная - олимпиады «Шелковый путь»,- сообщили в областном управлении образования.

    Годом ранее Жан Даутов уже брал «золото» на Тихоокеанской математической олимпиаде.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Питание для младшеклассников будет бесплатным в СКО
    Стартовал конкурс на получение стипендий для иностранцев в казахстанские вузы
    Ручные металлодетекторы покупают для школ Петропавловска
    Прием документов для поступления в первый класс в этом году начнется с 3 апреля
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Новости партнеров