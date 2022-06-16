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    Костанайских госслужащих привлекли к ответственности за предпринимательство

    16 Июня 2022, 01:22

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько государственных служащих занимались предпринимательской деятельностью в Костанайской области. Статьей Кодекса об административных правонарушениях это запрещено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Далеко не все служащие госорганов и субъектов квазигосектора спешат соблюдать эти нормы закона. В рамках проводимой работы по выявлению правонарушений установлены лица, которые содержали ИП, работая на различных должностях, начиная от главного бухгалтера до руководителей самостоятельных подразделений. В 2022 году департаментом по Костанайской области к административной ответственности привлечено шесть таких лиц. Каждый из них имел ИП, получая прямой доход от предпринимательской деятельности», - сообщили в областной Антикоррупционной службе.

    К примеру, директор одного из региональных центров обучения языкам, являясь уполномоченным лицом на выполнение государственных функций, заключил 14 договоров о государственных закупках с госорганами и организациями на общую сумму более 1,9 млн тенге. Постановлением суда на руководителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 428 820 тенге.

    Как пояснили в региональной Антикоррупционной службе, статья 154 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает ответственность за занятие предпринимательской деятельностью для лиц, которым это запрещено.

    Всего за 5 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено шесть лиц с наложением взыскания на сумму более 4,5 млн тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Бизнес Костанайская область Другие государственные органы Регионы Казахстана Госслужба Костанай
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