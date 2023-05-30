Костанайских чиновников обязали выходить в прямые эфиры в соцсетях

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области взялись за усиление коммуникаций госаппарата с населением. Аким региона Кумар Аксакалов поручил акимам районов и начальникам ведомств ежемесячно проводить прямые эфиры в социальных сетях и быть на связи с гражданами, отвечая на проблемные вопросы и решая их, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на аппаратном совещании в областном акимате руководитель аппарата акима области Мурат Сандыбаев, задача госаппарата - оперативно и эффективно реагировать на все конструктивные запросы граждан.

«В акимат области ежедневно поступают обращения граждан по различным вопросам, которые не остаются без внимания. С начала года уже поступило более 35 тысяч (35 450) обращений, что на 30% больше, аналогичного периода прошлого года. С этого года нами инициирована и воплощена в жизнь акция «Единый день приема граждан». Проведенный впервые в феврале этого года Единый день приема граждан вызвал большое количество положительных отзывов. Более 200 жителей воспользовались возможностью лично обратиться со своим вопросом к руководителю любого госоргана в одном месте»,- сообщил Сандыбаев.

Акиматом принято решение о проведении встреч в таком формате на постоянной основе ежеквартально с масштабированием на города и районы области. К примеру, очередной Единый день приема граждан состоится 5 июня в здании «Жастар сарайы» с 10.00 до 18.00 часов.

Между тем, аким области Кумар Аксакалов считает, что чиновникам пока налаживать коммуникации с населением через соцсети, в том числе.

«Поручаю акимам районов и городов, начальникам управлений внедрить практику проведения прямых эфиров в социальных сетях ежемесячно, где каждый житель сможет задать вопрос в режиме реального времени. Я сам такую практику буду применять, — заявил он. — Сейчас также прорабатывается вопрос о создании на базе областного акимата ситуационного центра iKomek с переводом всех функций на областной масштаб. Это позволит улучшить оперативную связь с нашими гражданами. Кроме того, на уровень доверия будет влиять оперативное и качественное реагирование на все поступающие обращения. Соответствующий рейтинг будет в открытом доступе».

Управлению общественного развития главой региона поручено проводить опросы общественного мнения не менее одного раза в полугодие.



